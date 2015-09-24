Захарова: действия США привели к обострению конфликта на Ближнем Востоке

Действия США привели к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Вашингтон в свое время присвоил себе право единолично заниматься ситуацией в регионе. Захарова отметила, что Соединенные Штаты подмяли международные правовые решения.
Активированы ключевые элементы конфликта, они не минимизированы, они не урегулированы, они не нейтрализованы, они наоборот приведены в активную фазу.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова высказалась о попытках Запада отменить Россию.
Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik
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