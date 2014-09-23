Захарова высказалась о попытках Запада отменить Россию

Дипломат заявила, что сейчас пора прекратить разговоры об отмене России и признать, что такой повестки больше нет, она утратила актуальность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос "Петербургского дневника", отметила, что Запад сам наказал себя, пытаясь изолировать Россию. Она подчеркнула, что изоляция России невозможна. Это заявление она сделала на полях IV Евразийского женского форума.

Дипломат заявила, что сейчас пора прекратить разговоры об отмене России и признать, что такой повестки больше нет, она утратила актуальность. Постоянно подчеркивать, что на форумы страны приезжают представители все большего числа стран и участников, становится неуместным, добавила она.

Запад сам себя исключил из этой повестки, это их проблема. Это даже не проблема, а их беда. Мы же видим, как люди приезжают на эти форумы, даже из тех стран, которые мы объявили недружественными из-за их политики. Люди-то тянутся, а их по рукам бьют, в их отношении санкции объявляют. Их беда, что они не могут даже с собственными людьми найти общий язык, как им взаимодействовать со внешним миром. А мы для всех открыты. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ