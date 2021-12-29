Захарова: Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине

В МИД РФ раскрыли тактику западных коллег по обслуживанию сиюминутных интересов.

Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница считает, что мейнстрим не производит ничего интеллектуального или практически значимого в данной сфере (урегулирования конфликта в регионе). В МИД РФ считают, что тактика Запада состоит в том, чтобы делать ставки на обслуживание сиюминутных интересов. Эти вопросы ставятся в приоритет, а для обеспечения запросов идут в ход любые средства.

Вот это этот самый случай. Поэтому они ничего не производят ни интеллектуального, ни практического для разрешения или помощи в разрешении украинского кризиса. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт уточнила, что информационная сфера, которая заменяет для Запада конкретные действия, во многом подменяет собой суть вопроса и решение проблемы. Захарова добавила, что иностранные коллеги меняют градус до негатива, прямых фейков и агрессии, пропагандистского сопровождения.

Захарова назвала визит Трасс в Россию в День дипломата подарком.

Фото: МИД России

