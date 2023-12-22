Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

В МИД РФ прокомментировали возможное столкновение НАТО с РФ.

Появление в северной части европейского региона американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а наоборот, только ослабит. Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала перед журналистами на регулярном брифинге. Чиновница пояснила, что обстановку будут вынуждены учитывать другие государства на континенте.

В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что не надо быть военным стратегом для того, чтобы понимать, что такие подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы для российской стороны. Они войдут в список законных целей, определенных одобренным сценарием прямого военного столкновения Москвы с членами НАТО. Мария Захарова подчеркнула, что именно к такому развитию ситуации форсированно ведут своих сателлитов Вашингтон.

Захарова: попытки вмешательства в дела РФ в процессе выборов президента обречены на провал.

Фото и видео: МИД России