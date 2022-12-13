Захарова: США толкают Киев на военные преступления новым пакетом военной помощи

Новый пакет американского вооружения оценивается почти в $2,5 млрд.

США продолжат подталкивать Киев к военным преступлениям при помощи нового пакета военной помощи Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в хое брифинга 10 февраля.

Захарова отметила, что новый пакет американского вооружения для передачи Украине был анонсирован 3 февраля. Его стоимость оценивается почти в $2,5 млрд. В состав входят противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", бомбы малого диаметра GLSDB с дальностью поражения до 150 км и противопехотные мины "Клеймор".

Подобный шаг Вашингтона выглядит как целенаправленная попытка подтолкнуть киевский режим к очередным военным преступлениям. Я думаю, что, к сожалению, так и будет, но нужно понимать, на ком лежит эта ответственность. Мария Захарова, фициальный представитель МИД России

Также представитель МИД напомнила о финансовую поддержке Украины со стороны Европы, и заявила, что эти средства будут направлены на "бойню".

2 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель заявил, что Евросоюз планирует увеличить до 30 тысяч количество курсантов, которые будут проходит подготовку в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Министр обороны Украины сообщил, что 6 февраля военнослужащие ВСУ на европейских полигонах приступили к занятиям по управлению танками Leopard. Мария Захарова, фициальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала недопустимыми слова Писториуса о том, что мир без Путина был бы лучше.

Видео: МИД России