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Захарова: США попали в список недружественных России стран
Сегодня, 15:32
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phil_k

Захарова: США попали в список недружественных России стран

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Эти страны не могут нанимать на работу россиян для дипломатических и консульских миссий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия начала составлять список недружественных стран, которым будет запрещено брать россиян для работы в дипломатическом представительстве. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия-1", информирует ТАСС.

Захарова отметила, что в этом списке уже фигурируют Соединенные Штаты Америки. Напомним, ранее был опубликован  указ президента России, согласно которому недружественные РФ страны не имеют права нанимать граждан РФ для своих дипломатических и консульских миссий.

Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее в МИД России призвали Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе.

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, недружественные россии государства, санкции сша
Категории: Новости России, Лента новостей,

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