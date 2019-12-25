Захарова: США попали в список недружественных России стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия начала составлять список недружественных стран, которым будет запрещено брать россиян для работы в дипломатическом представительстве. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия-1", информирует ТАСС.
Захарова отметила, что в этом списке уже фигурируют Соединенные Штаты Америки. Напомним, ранее был опубликован указ президента России, согласно которому недружественные РФ страны не имеют права нанимать граждан РФ для своих дипломатических и консульских миссий.
Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее в МИД России призвали Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе.
Фото: МИД России
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