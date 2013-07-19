В МИД России призвали Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе

Мария Захарова потребовала от Киева следовать Минским соглашениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась с призывом к властям Украины немедленно прекратить обострять ситуацию в Донбассе. Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, Киеву следует прекратить заниматься имитацией конструктивных переговоров и начать урегулирование конфликта на юго-востоке страны, следуя Минским соглашениям.

Также Захарова подчеркнула, что недавнее заседание "нормандской четверки" не принесла никаких результатов. По ее мнению, Россией были представлены конкретные шаги для урегулирования конфликта, но "все они были подвергнуты обструкции со стороны киевских властей". Захарова подчеркнула, что Франция и Германия выразили солидарность с украинской стороной по этому вопросу.

Вместо конкретных решений они предложили безадресный проект заявления о приверженности режиму прекращения огня Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что борьба с изменением климата может стать основой глобального сотрудничества.

Фото: МИД России

