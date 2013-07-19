В МИД России прокомментировали план покушения на Александра Лукашенко

По ее словам, к этому причастны западные спецслужбы.

Официальный представитель МИР Россия Мария Захарова заявила, что к организации покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко приложили руку спецслужбы США. О этом она сообщила на брифинге.

По словам Захаровой, расследованием этого дела занята ФСБ России. Также она напомнила, что фигуранты дела о покушении и военном перевороте, а именно белорусский политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович получали консультации "в западных столицах".

Расследование ведется по линии ФСБ России, поэтому не в нашей компетенции говорить о подробностях, тем более предвосхищать это расследование, делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудниками КГБ Белоруссии и ФСБ России двух человек, которые готовили покушение на него и его детей. Также, по его словам, они занимались подготовкой военного переворота в республике при поддержке Запада.

Ранее в МИД ответили на требования Запада по Навальному.

Видео: YouTube / Russian Foreign Ministry - МИД России