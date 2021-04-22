В МИД ответили на заявления Борреля о России

Мария Захарова напомнила, что Москва не входит в состав ЕС, а евродипломаты должны заниматься внутренними делами.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на заявления верховного представителя европейской дипломатии Жозепа Борреля о России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова иностранца о якобы "подрывной" деятельности, которую ведут московские спецслужбы. В очередной раз чиновница рекомендовала коллегам обратить внимание на собственные проблемы.

Когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница напомнила, что Россия не является частью ЕС, поэтому европейским дипломатам следует ставить ультиматумы друг другу, а не Москве. накануне Жозеп Боррель заявил, что призывает РФ воздержаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности европейского региона. Он добавил, что Евросоюз будет решительно реагировать на поведение российских спецслужб.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев LIVE