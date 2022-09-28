Захарова: США используют манипулятивные приемы, чтобы втянуть РФ в ядерную повестку

В МИД РФ рассказали о том, что Вашингтон зашел слишком далеко.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена в том, что власти США используют все виды манипулятивных приемов для того, чтобы втянуть РФ в ядерную повестку. Об этом чиновница заявила журналистам в ходе выступления в эфире радиостанции Sputnik.

Они с легкостью говорят об этой теме. Они ее развивают. Они используют все виды манипуляции и постановок без каких-либо ограничений. Они действительно занимаются тотальным разрушением. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России полагают, что со стороны Москвы попыток диалога с американской стороной "было множество". Мария Захарова добавила, что Вашингтон подвел все это общение к тому, что по-настоящему ставит планету на грань катастрофы. Дипломат добавила, что эта тема "сквозила на полях 77-ой сессии ГА ООН". Спикер уверена в том, что мир понимает, что Вашингтон зашел слишком далеко в экономическом, идеологическом и политическом планах.

Захарова: экстремистская деятельность "под брендом" Киева осуществляется финансами НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik