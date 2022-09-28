Захарова: экстремистская деятельность "под брендом" Киева осуществляется финансами НАТО

В МИД РФ оценили пост польского экс-чиновника в соцсетях.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что экстремистская деятельность "под брендом" киевского режима осуществляется непосредственно при финансировании НАТО и вовлеченности стран коллективного Запада. Об этом чиновница рассказала в эфире радиостанции Sputnik. Эксперт напомнила об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой диверсанты взорвали в конце августа. Мария Захарова отметила, что от Украины поступают персональные рассылки с угрозами, которые россияне получали после этого инцидента. "

Что это как не экстремистская информационно-террористическая деятельность? Это она и есть, любой учебник откройте. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что все происходящее делается на фоне дальнейших военных поставок украинским властям со стороны Запада всех видов вооружения и боеприпасов.

Захарова прокомментировала слова Сикорского о ЧП на "Северном потоке".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

