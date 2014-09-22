Захарова: США и Британия играют роль катализатора украинского кризиса

По ее словам, их интересует только стратегическое поражение России.

США и Британия играют роль катализатора украинского кризиса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон и Лондон не могут остановить гибель мирного населения и потери украинских войск. Она также заявила, что их интересует только стратегическое поражение России. По словам Захаровой, Запад не устраивает текущая ситуация на поле боя.

Ранее МИД анонсировал брифинг по остановке участия России в зерновой сделке.

Видео: МИД России