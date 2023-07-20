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МИД анонсировал брифинг по остановке участия России в зерновой сделке

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Брифинг состоится 21 июля.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин проведет в пятницу, 21 июля, брифинг по остановке участия России в зерновой сделке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, в своем выступлении Вершинин напомнит о стамбульских договоренностях, которые были заключены в июле 2022 года. Захарова уточнила, что брифинг начнется в 15 часов по московскому времени. Она также добавила, что возможность следить за брифингом будет на сайте и в аккаунтах МИД в социальных сетях.

Ранее Захарова рассказала, когда Россия вернется к обсуждению зерновой сделки.

Видео: МИД России

Теги: брифинг, зерновая сделка, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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