Захарова: Россия ответит на недружественные действия против СМИ

В МИД РФ ведется работа над пакетом мер в отношении СМИ и журналистов из англо-санконских стран.

Москва ответит на недружественные действия против российских СМИ в англо-саксонских странах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ведомстве ведется работа над пакетом мер в отношении СМИ и журналистов из англо-санконских стран. Захарова напомнила, что ранее там были приняты репрессивные действия, направленные против российских СМИ, поэтому стоит ожидать ответных мер со стороны Москвы.

Не буду сейчас их квалифицировать. Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине.

Видео: МИД России