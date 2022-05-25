Захарова: Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине

Дипломат отметила, что видела некоторые детали этого плана в СМИ.

Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что видела некоторые детали этого плана в СМИ. Сообщалось, что глава МИД Италии направил план по урегулированию на Украине в ООН. Она также заявила, что эксперты изучили публикации на этот счет.

Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что США делают все, чтобы затянуть ход боевых действий на Украине.

Видео: МИД России