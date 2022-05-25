Захарова: США делают все, чтобы затянуть ход боевых действий на Украине

США делают все, чтобы затянуть ход боевых действий на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, в этом заинтересованы более 30 стран, включая те, кто входит в НАТО. Она также подчеркнула, что все они поставляют вооружение на Украину, поскольку опасаются поражения Киева. В поставки входят также крупнокалиберная артиллерия и реактивные системы залпового огня.
Ранее Захарова высказалась о разработке ДНР устава трибунала над пленными из "Азовстали".
Видео: МИД России
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