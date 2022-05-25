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Захарова: США делают все, чтобы затянуть ход боевых действий на Украине

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Она отметила, что в этом заинтересованы более 30 стран, включая те, кто входит в НАТО.

США делают все, чтобы затянуть ход боевых действий на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в этом заинтересованы более 30 стран, включая те, кто входит в НАТО. Она также подчеркнула, что все они поставляют вооружение на Украину, поскольку опасаются поражения Киева. В поставки входят также крупнокалиберная артиллерия и реактивные системы залпового огня.

Ранее Захарова высказалась о разработке ДНР устава трибунала над пленными из "Азовстали".

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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