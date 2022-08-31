  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:18
121
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: Россия не ставит цель расколоть Европу

0 0

Дипломат сравнила членов Евросоюза с персонажами картины художника Брейгеля "Слепцы".

Россия не ставит цель расколоть Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат сравнила членов Евросоюза с персонажами картины художника Питера Брейгеля "Слепцы". По ее словам, они не высказывают никаких сомнений или возражений по какому-либо вопросу, а "группой идут к обрыву"

Мы не нацелены на раскол Европы. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что радиации не нужен паспорт.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: европа, мария захарова, мид россии, раскол
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии