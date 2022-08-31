Захарова о ЗАЭС и антироссийских инициативах: радиации не нужен паспорт

Она отметила, что в Европе вместо шантажа киевского режима обсуждают санкции против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что радиации не нужен паспорт. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что власти европейских стран не реагируют на попытки киевского режима использовать Запорожскую АЭС в качестве инструмента шантажа. По ее словам, вместо этого обсуждают бесконечные антироссийские санкции.

Радиация не требует паспорта, она не признает национальных границ. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала "опасной игрой" ситуацию вокруг ЗАЭС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik