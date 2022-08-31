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Захарова назвала "опасной игрой" ситуацию вокруг ЗАЭС

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Дипломат отметила, что безопасность станции можно обеспечить одним способом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "опасной игрой" ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, речь идет о безопасности целого континента, однако представители западного сообщества делают вид, что этого не понимают. Захарова отметила, что безопасность АЭС можно обеспечить одним способом – это прекращение ее обстрелов.

Ранее Захарова призвала Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: запорожская аэс, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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