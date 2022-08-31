Захарова назвала "опасной игрой" ситуацию вокруг ЗАЭС

Дипломат отметила, что безопасность станции можно обеспечить одним способом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "опасной игрой" ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, речь идет о безопасности целого континента, однако представители западного сообщества делают вид, что этого не понимают. Захарова отметила, что безопасность АЭС можно обеспечить одним способом – это прекращение ее обстрелов.

Ранее Захарова призвала Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik