Захарова: Россия не будет участвовать в первом заседании Совета мира

Москва еще не сформировала позицию по участию в Совете мира.

Москва не будет участвовать в первом заседании Совета мира, созданного американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что наше государство все еще формируют позицию по вопросу. Известно, что первое мероприятие в рамках международного формата запланировано на 19 февраля.

Россия не будет представлена на заседании "Совета мира". Работа по формированию позиции продолжается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

