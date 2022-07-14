Захарова: Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград

По ее словам, в ЕС понимают, что ситуация зашла в тупик и выглядит взрывоопасной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград. Об этом она рассказала в эфире "Соловьев Live".

По словам дипломата, в ЕС понимают, что ситуация зашла в тупик и выглядит взрывоопасной. Так она прокомментировала заявление Брюсселя о разрешении транзита в Калининград с соблюдением ряда условий. Также Захарова добавила, что российская сторона изучает документ.

Ранее Захарова рассказала о "ядерной истерии" Запада.

Видео: ВКонтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE