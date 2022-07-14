Захарова: Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград. Об этом она рассказала в эфире "Соловьев Live".
По словам дипломата, в ЕС понимают, что ситуация зашла в тупик и выглядит взрывоопасной. Так она прокомментировала заявление Брюсселя о разрешении транзита в Калининград с соблюдением ряда условий. Также Захарова добавила, что российская сторона изучает документ.
Ранее Захарова рассказала о "ядерной истерии" Запада.
Видео: ВКонтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE
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