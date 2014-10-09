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Захарова: Москва ответит на недружественные выпады Запада
Сегодня, 16:44
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Захарова: Москва ответит на недружественные выпады Запада

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Ранее премьер-министр Польши подверг критике идеологию Русского мира.

Москва ответит на недружественные выпады Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что идеология Русского мира представляет угрозу всей Европе. Он призвал Запад усилить поддержку Украины, чтобы искоренить идеологию российского руководства.

На подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась о победе Украины на "Евровидении".

Фото: МИД России

Теги: запад, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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