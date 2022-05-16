Захарова высказалась о победе Украины на "Евровидении"

По ее словам, унижать Европу сейчас в тренде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о победе Украины на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", прошедшем в Турине. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

Представителем Украины на конкурсе была группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По итогам голосования жюри и зрителей она набрала 631 балл и заняла первое место. Второе место досталось британскому певцу Сэму Райдеру, набравшему 466 баллов.

По словам Захаровой, она бы высмеяла такой итог конкурса, если бы ей сообщили заранее, кто победит. Она добавила, что была уверена в том, что организаторы не допустят подобного.

Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что резолюцию сейма Литвы по России приняли под диктовку США.

Видео: Россия 1