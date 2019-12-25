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Захарова: резолюцию сейма Литвы по России приняли под диктовку США
Сегодня, 10:30
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Захарова: резолюцию сейма Литвы по России приняли под диктовку США

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В МИД РФ рассказали, что Прибалтика обслуживает интересы Вашингтона и военного альянса, а не собственные.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что резолюция сейма Литвы о якобы террористической деятельности РФ принята по методичкам антироссийских сил коллективного Запада, а также под диктовку сил из Вашингтона. Такой позицией чиновница поделилась с журналистом Владимиром Соловьевым в его проекте "Соловьев live".

Подготовлен документ по методичке и под диктовку антироссийских сил коллективного Запада, которые возглавляет Вашингтон. Тут нет никаких сомнений.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ назвали решение сейма Литвы отработкой повестки дня, которая не отвечают интересам граждан страны, а является "просто заказными материалами" в НАТО. По версии Марии Захаровой, аналогичная ситуация происходит как в Прибалтике, так и Польше. Чиновница видит в проблеме нарушение национальных интересов стран-членов альянса.

МИД РФ: польские власти идут в авангарде русофобии.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live
 

Теги: литва, мария захарова, мид, сейм, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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