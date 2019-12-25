МИД РФ: польские власти идут в авангарде русофобии

Мария Захарова ценила ситуацию с нападением на посла РФ в Варшаве.

Российское внешнеполитическое ведомство считает, что польские власти идут в авангарде русофобии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире проекта "Соловьев live". Чиновница прокомментировала ведущему ситуацию, в которой пострадал российский посол в Варшаве Сергей Андреев. дипломата активисты облили красным соусом на территории мемориального кладбища советским воинам. Инцидент зафиксирован в День Победы - 9 мая. По мнению гостьи программы, власти Польши перешли все допустимые мыслимые границы, а также просто "растоптали мораль".

…Мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что российская сторона на дипломатическом уровне этот вопрос обозначила. При этом В МИД РФ пояснили, что граждане страны ответили полякам по-своему.

Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

