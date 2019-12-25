Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию

Журналист Владимир Соловьев рассказал о том, что от чиновников требуется дать прямой ответ.

Российский журналист Владимир Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине. Ведущий проекта "Соловьев Live" потребовал от местных чиновник прямо ответить на вопрос.

Я так и не услышал от тех людей, кому я задавал вопрос: так вы поддерживаете…граждане во власти, или стесняетесь? Тем более сейчас, когда такое количество губернаторов вдруг поменяло место работы. Владимир Соловьев, журналист

Напомним, что губернаторы сразу пяти российских регионов публично объявили о своей отставке с занимаемых должностей. Сложили свои полномочия руководители администраций в Саратовской, Кировской, Томской областей и Марий Эле.

Захарова не исключила ответных санкций в отношении британских журналистов.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

