Захарова: Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем

В МИД РФ раскрыли необходимость Британии придумать новую угрозу.

Внутренние проблемы Великобритании привели к активизации в Лондоне темы напряженности на Украине. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По мнению чиновницы, политика МИД Британии связана с задачей "отвести взгляд" местной аудитории. Захарова уточнила, что в настоящее время премьер-министр Борис Джонсон оказался под шквалом критики из-за массовых вечеринок, проведенных на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Он отказывается покидать свой пост, хотя угроза такой ситуации сохраняется. В обществе активно поднимается вопрос о необходимости отставки главы правительства Британии.

Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая должна придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе все - мировой коллапс. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что ссылаются на на собственные оценки или публикации в российских масс-медиа, а на сведения, размещенные в британских СМИ и парламентские дебаты в Лондоне. При этом кабинет министров Британии заявил о том, что Лондон сейчас находится "в авангарде усилий по обузданию враждебности России к соседним странам.

Захарова: Запад не делает ничего для решения кризиса на Украине.

Фото: МИД России

