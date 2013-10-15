Захарова: Киев готовил покушение на Путина при финансировании западных хозяев

По словам дипломата, подобные акты злодеяния ни разу не были осуждены странами Запада.

Киев готовил покушение на президента РФ Владимира Путина при финансировании западных хозяев. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, она обратила внимание на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Захарова отметила, что он признался в тщетных попытках покушения на российского лидера. Она также отметила, что подобные акты злодеяния ни разу не были осуждены странами Запада.

Нет сомнения в том, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Запад подчинил своей воле устав и принципы ОБСЕ.

Видео: МИД России

* - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов