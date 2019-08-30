Захарова: "Какой сценарий применят к Макрону — венесуэльский или иранский?"

В МИД России указали на слова Трампа о том, что глава Франции вскоре уйдет из Елисейского дворца.

В Москве задались вопросом о том, какой сценарий будет применен к французскому политическому лидеру Эммануэлю Макрону — венесуэльский или иранский. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства таким образом прокомментировала заявление американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, что хозяин Елисейского дворца скоро покинет свой должностной пост. По словам спикера, политические элиты Запада непредсказуемы даже не для других, а для собственных граждан. На текущий момент другие страны и регионы научились более-менее просчитывать вариативность их действий. Однако, если задать вопрос обычному французу о том, понимает ли он, что его власти будут делать дальше, поддержат ли США или начнут ли совершать удары по Ирану, то человек не сможет ответить на такие вопросы.

У меня вопрос возник другой. Будет ли применен к Макрону - а - венесуэльский сценарий и - б - иранский сценарий? ... Вот в чем проблема, что граждане Европейского Союза — я имею ввиду европейской части НАТО — не знают, как они себя поведут даже завтра завтра Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

