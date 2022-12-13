Захарова: Иран в ближайшее время получит статус государства-члена ШОС

По ее словам, Тегеран выполнил взятые на себя обязательства.

Иран в ближайшее время получит статус государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Тегеран выполнил взятые на себя обязательства. Дипломат подчеркнула, что Иран станет членом ШОС в самое ближайшее время. На полях Совета глава МИД стран-участниц организации также были подписаны меморандумы.

Ранее Захарова заявила, что происходящее с экономикой США является следствием махинаций.

Видео: МИД России