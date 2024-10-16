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Захарова: Евросоюз придерживается тактики "поматросить и бросить"

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По словам дипломата, так ЕС поступает со всеми, кого заманивает к себе.

Евросоюз придерживается тактики "поматросить и бросить". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, так ЕС поступает со всеми, кого заманивает к себе, а потом "распоряжается судьбами так, как им удобно". Захарова отметила, что не существует истории успеха за последние 20 лет, которые были применены организацией.

Ранее Захарова заявила, что молдаване станут рабами и обслугой НАТО, если выберут ЕС

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: евросоюз, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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