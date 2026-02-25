Лондон и Париж в настоящее время манипулируют проблематикой ядерного оружия и "заигрывают" с киевским режимом. Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала сведения, поступившие от Службы внешней разведки России о намерении Британии и Франции оказать содействие властям с Банковой улицы в обретении ядерного оружия.
Вот эти люди, с вашей точки зрения, считают новость о том, новость о том, что Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а именно уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом?
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Чиновница из внешнеполитического ведомства обратила внимание аудитории на то, что в мировых информационных трендах другая "главная новость захватила планету в последнюю неделю". Речь идет о положении детеныша обезьяны в японском зоопарке. А мировые СМИ сделали все для того, чтобы за минувшую неделю общественность перефокусировалась на эту тему.
Захарова: Запад вырастил из киевского режима ненасытного монстра.
