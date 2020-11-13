Захарова: Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать России материалы по "делу Навального"

В МИД прокомментировали политику Минюста ФРГ по ситуации с "отравлением" российского оппозиционера.

Мария Захарова заявила о том, что Берлин ищет отговорки, чтобы не передавать России материалы по "делу Навального". Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала журналистам во время брифинга.

Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница прокомментировала заявление представителя Минюста ФРГ Штефана Циммермана о том, что вопрос о передаче материалов российской стороне будет рассмотрен только тогда, когда Москва возбудит уголовное дело по факту отравления оппозиционера, которое установили немецкие специалисты. Циммерман отметил, что Германия основывается на положениях Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанной в 1959 году.

Захарова: в Москве надеются на развитие событий в Перу в рамках конституционного поля.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России