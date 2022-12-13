Загрязнение воздуха в Петербурге на 85% связано с выхлопами от автомобилей

Количество личного транспорта в городе за последние 4 года увеличилось на 100 тыс. единиц.

Доля загрязнений от автомобилей в атмосфере Северной столицы достигла 85%. Этому способствует ряд факторов, отмечает "Деловой Петербург".

Количество личного транспорта в городе за последние 4 года возросло на 100 тыс. единиц. Таким образом, на 1 тыс. жителей приходится 317 легковых автомобилей. В Москве этот показатель и вовсе составил 380 машин. Также выхлопные газы сильно влияют на экологию города из-за того, что другие источники загрязнений были сокращены. Более 50% энергетических затрат Петербурга возмещает Ленинградская атомная электростанция, благодаря которой нет необходимости в использовании угля или мазута.

Кроме того, уровень загрязнения воздуха в Северной столице проверяют после крупных возгораний.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на платных парковках работают пешие патрули.

Фото: Piter.TV