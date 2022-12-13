В Петербурге на платных парковках работают пешие патрули

Патрульные отметили, что личное имущество владельцев машин не пострадает.

На платных парковках в центре Петербурга работают пешие патрули комитета по транспорту. Они делают видимым для камер регистрационный номер машины. Так, сотрудники инспекции очищают номера от снега, снимают клочки бумаги и тряпки, закрывающие информацию об авто. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Патрульные отметили, что личное имущество владельцев машин не пострадает. Снятое с номера инспектор аккуратно кладет на бампер. Добавим, что сам автомобиль инспектор должен фотографировать до и после своих действий.

Отметим, что ревизоры не выписывают штрафы. Они лишь вносят нарушителей в базу.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга