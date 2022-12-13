В Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус

Информации о пострадавших нет.

В Шушарах произошло массовое ДТП с лазурным автобусом. Четыре иномарки влетели в общественный транспорт. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Причины аварии на Автозаводской улице пока неизвестны.

БМВ хотел, видимо, развернуться – попал в автобус, "Форд" хотел повернуть – попал в автобус. Другой "Форд", видимо, тоже хотел повернуть, но его подрезал "Шевроле". Мне интересно, это как поворачивал автобус, где БМВ не успел развернуться, "Форд" белый не пропустил чёрный "Форд" на повороте первым, а "Шевроле" вообще с другого ряда решил повернуть? Сказка на ночь. Петр Корнеев, пользователь

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте столкнулись четыре иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург