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В Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус
Сегодня, 15:59
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В Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус

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Информации о пострадавших нет.

В Шушарах произошло массовое ДТП с лазурным автобусом. Четыре иномарки влетели в общественный транспорт. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Причины аварии на Автозаводской улице пока неизвестны. 

БМВ хотел, видимо, развернуться – попал в автобус, "Форд" хотел повернуть – попал в автобус. Другой "Форд", видимо, тоже хотел повернуть, но его подрезал "Шевроле". Мне интересно, это как поворачивал автобус, где БМВ не успел развернуться, "Форд" белый не пропустил чёрный "Форд" на повороте первым, а "Шевроле" вообще с другого ряда решил повернуть? Сказка на ночь.

Петр Корнеев, пользователь

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте столкнулись четыре иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: автозаводская улица, дтп с лазурным автобусом, массовое дтп, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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