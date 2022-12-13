В Шушарах четыре иномарки врезались в лазурный автобус

В Шушарах произошло массовое ДТП с лазурным автобусом. Четыре иномарки влетели в общественный транспорт. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
Причины аварии на Автозаводской улице пока неизвестны.
БМВ хотел, видимо, развернуться – попал в автобус, "Форд" хотел повернуть – попал в автобус. Другой "Форд", видимо, тоже хотел повернуть, но его подрезал "Шевроле". Мне интересно, это как поворачивал автобус, где БМВ не успел развернуться, "Форд" белый не пропустил чёрный "Форд" на повороте первым, а "Шевроле" вообще с другого ряда решил повернуть? Сказка на ночь.
Петр Корнеев, пользователь
Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на Индустриальном проспекте столкнулись четыре иномарки.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург
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