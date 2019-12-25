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Предприятие по производству бетона оштрафовали за загрязнение воздуха во Всеволожском районе
Сегодня, 9:14
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Предприятие по производству бетона оштрафовали за загрязнение воздуха во Всеволожском районе

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Против руководителя завода внесли представление.

Стало известно, кто виноват в загрязнении воздуха во Всеволожском районе. По даным пресс-службы прокуратуры Ленобласти, экологические нормы нарушил завод по производству сухих бетонных смесей ОО "Юником".

Установлено, что предприятие не располагало разработками по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных условий. Кроме того, завод не смог представить программу производственного экологического контроля и документы об инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ.

Против руководителя ОО "Юником" внесли представление. Все должностные лица, связанные с нарушениями, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с них взыскали штраф.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обсудили меры безопасности во время новогодних праздников.

Фото: Pxhere

Теги: всеволожский район, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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