Предприятие по производству бетона оштрафовали за загрязнение воздуха во Всеволожском районе

Против руководителя завода внесли представление.

Стало известно, кто виноват в загрязнении воздуха во Всеволожском районе. По даным пресс-службы прокуратуры Ленобласти, экологические нормы нарушил завод по производству сухих бетонных смесей ОО "Юником".

Установлено, что предприятие не располагало разработками по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных условий. Кроме того, завод не смог представить программу производственного экологического контроля и документы об инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ.

Против руководителя ОО "Юником" внесли представление. Все должностные лица, связанные с нарушениями, привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с них взыскали штраф.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обсудили меры безопасности во время новогодних праздников.

Фото: Pxhere