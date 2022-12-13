На рынке загородной недвижимости Петербурга и Ленобласти возникло оживление

Чаще всего покупателей интересует "вторичка".

За прошлый месяц на рынке загородного жилья Петербурга и Ленобласти наметилось значительное оживление. Согласно данным Росреестра, в апреле 2023 года удалось заключить 9,4 тыс. сделок по продаже домов и участков.

Отметим, что год назад на рынке двух соседних регионов заключили 7,4 тыс. сделок.

Чаще всего покупателей загородной недвижимости интересует "вторичка". Загородную недвижимость рассматривают в формате готовых "садовых домиков", а более затратные предложения (от 15 млн рублей и выше) практически не востребованы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на 60 процентов сократились продажи элитного жилья.

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