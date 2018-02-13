В Ленобласти подскочила стоимость аренды загородной недвижимости на новогодние праздники

Стоимость аренды коттеджа в праздничные дни в среднем составляет 14,2 тыс. рублей за сутки.

За полтора месяца до Нового года в 47-ом регионе забронировали примерно 40% загородных домов в праздничные выходные. Об этом пишет "РБК Петербург", ссылаясь на аналитиков отечественного сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Стоимость аренды коттеджа в 47-ом регионе в среднем составляет 14,2 тыс. рублей за сутки, что превышает показатели прошлого года на 20-26%.Самая высокая стоимость аренды дома на новый год в Ленобласти составила более 100 тыс. рублей за сутки, а самый бюджетный вариант оценивается в 5 тыс. рублей. Чаще всего коттеджи арендуют на три дня и платят за это в среднем 43,4 тыс. рублей.

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