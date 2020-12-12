Загоревшееся в Охотском море судно буксируют к берегу

Загоревшееся в Охотском море рыболовецкое судно "Витим" буксируют к берегу. Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота.
Прибытие в бухту Тихая ожидается около часа ночи 8 марта.
представитель Росморречфлота
Он отметил, что данная операция довольно сложная, поэтому безопасность транспортировки обеспечивает еще один спасательный буксир.
"Витим" покрылся льдом и имеет крен на 45%. В данный момент скорость буксировки достаточно небольшая.
Ранее мы писали, что на Сахалине 40 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине.
Фото: pixabay.com
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