На данный момент причина возгорания уточняется.

В Выборгском районе Ленобласти в посёлке Рощино загорелся дом из бруса. Об этом в понедельник, 17 мая, Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Днём в 13:20 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в доме №5 по улице Верхнее Рощино. На месте пожара сотрудники спасательной службы увидели, как загорелся дом из бруса, крытый ондулином, размером 15 на 15 квадратных метров. К тому же, огонь чуть не разошёлся на соседний дом.

На данный момент причина возгорания уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Софийской улице загорелся гараж.

Фото: Piter.tv