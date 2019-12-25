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В посёлке Рощино загорелся дом из бруса
Сегодня, 18:49
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kraratau27

В посёлке Рощино загорелся дом из бруса

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На данный момент причина возгорания уточняется.

В Выборгском районе Ленобласти в посёлке Рощино загорелся дом из бруса. Об этом в понедельник, 17 мая, Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Днём в 13:20 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в доме №5 по улице Верхнее Рощино. На месте пожара сотрудники спасательной службы увидели, как загорелся дом из бруса, крытый ондулином, размером 15 на 15 квадратных метров. К тому же, огонь чуть не разошёлся на соседний дом. 

На данный момент причина возгорания уточняется. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что на Софийской улице загорелся гараж. 

Фото: Piter.tv 

Теги: дом, ленобласть, пожар, рощино
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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