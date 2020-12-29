Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Загорелось здание на Калининской овощебазе в Петербурге. О случившемся вечером 17 января Piter.tv рассказал источник в экстренных службах. Информация о пожаре на складе, расположенном на проспекте Непокоренных, поступила около семи часов вечера.

На овощебазе загорелась надстройка 2-этажного здания, где раньше располагалась столовая овощебазы. До инцидента в здании находился склад древесины и станков для деревообработки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пожар тушат по рангу 1-БИС. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Петербуржцам запретили выходить на лед до 15 апреля, постановление подписал губернатор города.

Видео: Piter.tv