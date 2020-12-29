Петербуржцам запретили выходить на лед до 15 апреля

Губернатор Петербурга подписал соответствующее постановление.

В пятницу, 15 января, в Петербурге продлили выход на лед на три месяца, несмотря на устоявшийся минус. Губернатор подписал постановление, согласно которому выходить на замёрзшую поверхность водных объектов нельзя с 16 января по 15 апреля. Об этом сообщили в Смольном.

Чиновники напомнили, что выход на лед в запрещенный период повлечет за собой административную ответственность. Выходить на лед запретили в исторических районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. Запрет коснулся Невы, Малой Невы, Большой, Средней и Малой Невки от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра. Однако в списке не указали водоемы Курортного и Кронштадтского районов.

Ранее мы писали, что за выход на лёд в Петербурге оштрафовали 10 рыбаков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу