Заглохшая инкассаторская машина на Савушкина спровоцировала огромную пробку

Вставший автомобиль с наличными сопровождает полицейская машина.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что на Савушкина неожиданно заглохла инкассаторская машина. Об этом сообщает "Фонтанка".

Неожиданно заглохшая инкассаторская машина спровоцировала огромную пробку. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение транспорта заблокировано на участке от улицы Савушкина до Планерной.

Известно, что автомобиль с деньгами сопровождают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали РАН на проспекте Тореза.

Фото:pixabay