Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали РАН на проспекте Тореза. Об этом Piter.TV сообщили читатели.
Эвакуация началась около двух часов дня. Как оказалось, в больницу поступило письмо с угрозой взрыва.
"Какие сволочи! Издеваются над больными...мало им торговых центров!",
—пишут очевидцы.
Отметим, что всех больных вывели на улицу. По словам горожан, некоторым пациентам стало плохо, кого-то перевозили на каталках. Сотрудники РАН вынесли на улицу для больных пледы, горячие напитки и стулья. На место прибыла пожарная машина.
Ранее мы сообщали о том, что в Москве на VIP премьере "Лед 2" зрителей эвакуировали из кинотеатра из-за задымления.
Фото и видео: Piter.TV
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