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В Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали РАН на проспекте Тореза

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Эвакуация началась около двух часов дня.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали РАН на проспекте Тореза. Об этом Piter.TV сообщили читатели. 

Эвакуация началась около двух часов дня. Как оказалось, в больницу поступило письмо с угрозой взрыва.

"Какие сволочи! Издеваются над больными...мало им торговых центров!",

—пишут очевидцы.

Отметим, что всех больных вывели на улицу. По словам горожан, некоторым пациентам стало плохо, кого-то перевозили на каталках. Сотрудники РАН вынесли на улицу для больных пледы, горячие напитки и стулья. На место прибыла пожарная машина.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве на VIP премьере "Лед 2" зрителей эвакуировали из кинотеатра из-за задымления.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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