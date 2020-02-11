Эвакуация началась около двух часов дня.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали РАН на проспекте Тореза. Об этом Piter.TV сообщили читатели.

Эвакуация началась около двух часов дня. Как оказалось, в больницу поступило письмо с угрозой взрыва.

"Какие сволочи! Издеваются над больными...мало им торговых центров!", —пишут очевидцы.

Отметим, что всех больных вывели на улицу. По словам горожан, некоторым пациентам стало плохо, кого-то перевозили на каталках. Сотрудники РАН вынесли на улицу для больных пледы, горячие напитки и стулья. На место прибыла пожарная машина.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве на VIP премьере "Лед 2" зрителей эвакуировали из кинотеатра из-за задымления.

Фото и видео: Piter.TV