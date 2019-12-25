Загитова рассказала о волнении во время съемок "Ледникового периода"

Спортсменка заявила, что ее поддерживает Илья Авербух, Алексей Ягудин, жюри и сестра Сабина.

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала в эфире Первого канала, с какой трудностью столкнулась в роли ведущей шоу "Ледниковый период". По словам фигуристки, она очень волнуется.

"Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А там внутри идет выступление, а потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист", - объяснила Загитова, добавив, что нужно вести диалог с участниками, резко и быстро реагировать на их слова.

По словам Алины, на данный момент отснято уже достаточно много эфиров, и поэтому она чувствует себя поспокойнее. Кроме того, ее поддерживает Илья Авербух, Алексей Ягудин, жюри и сестра Сабина.

10-й сезон шоу "Ледниковый период" стартовал на Первом канале 3 октября. Соведущим Алины Загитовой стал Алексей Ягудин. В новом сезоне на льду можно увидеть Ольгу Бузову, Дмитрия Сычева, Марию Луговую, Регину Тодоренко и других знаменитостей.

Ранее мы писали, что победительница "Голоса 60+" отреагировала на скандал из-за голосования.

Фото: Instagram / teamzagitova