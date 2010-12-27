Tropomi заметил загазованность Петербурга из космоса

Эксперты из проекта решили, что уровень загрязнений превышает норму.

Проект Tropomi заметил чрезмерную загазованность воздуха в Петербурге. По данным специалистов, проблема достигла критической отметки. Загазованность видна даже из космоса. Эксперты предоставили изображения, которые разъясняют обстановку в Северной столице России. Они добавили, что хуже ситуация только в Москве. На третьей позиции рейтинга расположился Челябинск.

Проблема вызвана диоксидом азота. Это токсичный газ, который может влиять на заболевания легких. Причиной высокого содержания вещества в атмосфере могут быть выхлопные газы от автомобилей. Сейчас на тысячу жителей приходится по 320 машин. В 2010 году этот показатель достигал 250 транспортных средств.

Отметим, что во многих мегаполисах мира ограничен доступ к автомобилям из-за вредных выбросов. Сохранением экологической обстановки занимаются в Японии, Европе и США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам.

Фото: Greenpeace/ Tropomi