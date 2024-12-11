Съезд с проспекта Крузенштерна на ЗСД перекроют в ночь на понедельник

Дорожный объект разгрузит улично-дорожную сеть Василеостровского района.

В ночь с воскресенья на понедельник, с 2 на 3 февраля, будет перекрыт съезд с проспекта Крузенштерна на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в северном направлении. Об этом сообщает оператор ЗСД.

Ограничения вводятся в связи со строительством Шкиперской развязки и будут действовать с 23:00 2 февраля до 5:00 3 февраля.

Оператор ЗСД просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов и времени в пути, а также использовать навигационные сервисы.

Строительство Шкиперской развязки на юге намывных территорий Васильевского острова ведется с осени 2021 года. Ожидается, что новый дорожный объект позволит разгрузить улично-дорожную сеть Василеостровского района, в том числе развязку ЗСД с набережной Макарова на севере намыва.

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Фото: Piter.TV