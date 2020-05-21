Задушившая 9-месячного сына жительница Коломны призналась в убийстве

На допросе женщина сильно плакала и рассказала о причинах убийства.

В Коломне женщине, которая задушила своего девятимесячного ребенка, предъявлено обвинение.

Ранее Piter.TV рассказывал первые подробности жуткой драмы, которая разыгралась в Коломне Московской области. Молодая женщина задушила своего маленького сына, оставила мужу записку и скрылась. Женщину удалось разыскать и доставить в отделение.

Сегодня стало известно, что женщина созналась в убийстве ребенка и раскаивается в содеянном. Женщина пояснила следователям, что ребенок сильно болел, и она не смогла вынести его страданий. Женщине предъявлено обвинение в убийстве.

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Видео: Следственный комитет России