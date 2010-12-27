  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит 50 тысяч рублей
Сегодня, 16:42
25
nastya960

Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит 50 тысяч рублей

0 0

Мужчину признали виновным в совершении хулиганских действий.

Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит штраф. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчину признали виновным в совершении хулиганских действий. За это он должен заплатить штраф 50 тысяч рублей. Преступление обвиняемый совершил впервые и попытался принять меры по заглаживанию вреда перед обществом. Для этого он перечислил 3 тысячи рублей детской областной больнице и извинился перед авиакомпанией.

Инцидент произошёл в августе этого года. Пассажир летел из Дохи в Санкт-Петербург. На борт он поднялся пьяным и требовал ещё выпить. Бортпроводницы попросили его успокоиться, но мужчина стал приставать к стюардессе. 

Ранее хулиган получил 7 месяцев колонии за драку с ножом на Весельной улице.

Фото: pixabay 

Теги: самолет, стюардесса, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии