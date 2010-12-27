Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит 50 тысяч рублей

Мужчину признали виновным в совершении хулиганских действий.

Петербуржец, лезший стюардессе под юбку, заплатит штраф. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчину признали виновным в совершении хулиганских действий. За это он должен заплатить штраф 50 тысяч рублей. Преступление обвиняемый совершил впервые и попытался принять меры по заглаживанию вреда перед обществом. Для этого он перечислил 3 тысячи рублей детской областной больнице и извинился перед авиакомпанией.

Инцидент произошёл в августе этого года. Пассажир летел из Дохи в Санкт-Петербург. На борт он поднялся пьяным и требовал ещё выпить. Бортпроводницы попросили его успокоиться, но мужчина стал приставать к стюардессе.

Ранее хулиган получил 7 месяцев колонии за драку с ножом на Весельной улице.

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